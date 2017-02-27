"Депутати" "ДНР" поставили вимогу українським підприємцям

Так звані депутати "народної ради "ДНР" ухвалили поправки до "закону" "Про податкову систему".

Як повідомляє видання "ОстроВ", таким кроком вони зобов'язали всіх підприємців і підприємства, зареєстрованих в Україні, до 1 березня "укласти договори з податковими агентами фейкової "республіки".

Терористи своєю чергою таке рішення пояснюють тим, що "на фоні економічної блокади Донбасу в "ДНР" продовжують працювати підприємства, які зареєстровано на українській території, відтак вони не поповнюють бюджети "республіки".

Зауважимо, що відповідно до поправок, в разі невиконання вимоги про укладення договорів з податковими агентами, на підприємствах запровадять зовнішні адміністрації.

"Ми пропонували укласти договори з податковими агентами до 31 березня, але, з огляду на заяву глав "ДНР "та "ЛНР" Захарченка та Плотницького, визначено інший термін, до 1 березня", – наголосила одна із представниць "парламенту" "ДНР".

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко оголосили ультиматум українській владі щодо блокади.