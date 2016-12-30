Депутати скасували власне рішення про купівлю квартир бійцям АТО

Чернівецькі депутати передумали купувати житло для 30 учасників АТО. На сесії вони сам зупинили дію свого рішення.

Минулого тижня депутати виділили 18 мільйонів гривень на компенсацію за житло. Його мали розділили між черговиками.

Списки склали громадські організації, які відстоюють права бійців АТО. Згідно із ними, компенсацію отримують добровольці, або ті, хто не має статусу учасника бойових дій.

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Проти цього виступили інші учасники АТО, які стоять у державній черзі на житло. На їхню думку та на думку мера Чернівців, таке рішення депутатів суперечить закону, а самі списки громадські організації складали з порушеннями.

Люди сформулювали якісь списки нам не зрозумілі, тобто люди, які мали би нам допомагати, зараз беруть зіштовхують нас лобами,

– заявив учасник АТО Сергій Штефуник.