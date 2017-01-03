Депутатів, які заробляли на призначенні суддів, позбавили такої нагоди, – професор

Заслужений юрист, екс-міністр юстиції України та професо КНУ Сергій Головатий назвав підписаний закон президентом про Вищу Раду правосуддя системним законом, що спрямований на формування європейських стандартів у всій судовій владі в Україні.

Про це він сказав у коментарі на одному з українських телеканалів.

За його словами, цей закон входить до гурту законів, які вносять зміни до Конституції, що були прийняті 2-го червня 2016 року в частині правосуддя.

Професор заявив, що відтепер Вища рада правосуддя має мінімум впливів зі сторони політиків відповідно до європейських стандартів.

Сьогодні звільняти суддів вже не буде ані президент, ані Верховна Рада, які, давайте будемо чесними, могли заробляти на призначенні чи звільнені суддів. А тепер це буде зведено до професійної відповідальності в системі самого судочинства,

– наголосив правник.

Головатий упевений, що відтепер Вища Рада правосуддя відповідальна за притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності суддів, компетентна в питаннях суддівського імунітету, підготовку професійних суддів і прокурорів – це новий якісний етап формування нової якості судової влади в Україні.

Також Головатий підкреслив, що усі конституційні зміни, які приймаються Верховної Радою щодо судочинства і судоустрою зміни є визнаними Венеційською комісією, як одні з найкращих, бо вони приводять українську юридичну систему до європейських стандартів.

Натомість професор заявив, що єдиною проблемою реформи суддів є її радикальність, від якої постраждає її якість.

Нам ще треба мати новий якісний закон про адвокатуру, прокуратуру і Конституційний суд, аби уся система нових законів запрацювала,

– резюмував екс-міністр.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя. Відтепер Вища рада правосуддя є юридичною особою, а видатки на її утримання визначаються окремим рядком у державному бюджеті України.