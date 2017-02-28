Держава повернула величезні мисливські угіддя, вкрадені правою рукою Януковича

Прокуратура Київської області відстояла повернення державі мисливських угідь площею понад 15 тисяч гектарів, які були незаконно надані у користування близькому оточенню колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Крім цього, судом визнано недійсним договір про умови ведення мисливського господарства та зобов’язано відповідача повернути державі вказані мисливські угіддя.

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Нагадаємо, що право користування спірними угіддями, яке пов’язують із сином Пшонки, набуто з грубими порушеннями законодавчо визначеної процедури припинення права попереднього їх користувача.