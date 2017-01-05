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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Дипломат пояснив, чому ексгумація останків Олександра Олеся була вимушеною

11:01, сьогодні 1039 Читать новость на русском
Могила Олександра Олеся
Могила Олександра Олеся / Facebook Володимира В'ятровича

Ексгумація останків письменника Олександра Олеся була вимушеною, тому що домовина повністю прогнила.

Про це сказав тимчасовий повірений у справах України в Чехії Зіновій Гошовський в ефірі Еспресо.TV.

"Ексгумація була вимушеною. І це пояснював гендиректор управління празьких цвинтарів. Олександра Олеся було поховано в 1944 році, його дружину – у 1948-му. Домовини повністю прогнили, тому останки провалилися. Коли відкрили домовину, це з’ясувалося. Тому останки мусили підняти наверх. І їх перемістили", – пояснив Гошовський.

За словами дипломата, останки вдалося побачити і навіть сфотографувати українській стороні. Також домовлено, щоб останки письменника зберегли у депозитарії.

Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого вирішили примусово ексгумувати.

У зв'язку з цим Президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.

Теги: Україна Політика Чехія Література Перепоховання Олександра Олеся
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