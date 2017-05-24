Дітей встигли сховати: бойовики у Мар’їнці гатили біля школи

Російські окупанти вдень, 24 травня, обстріляли Мар'їнку в районі 2-ї школи.

Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський написав у Facebook.

Він зазначив, що вчителі швидко звели дітей в бомбосховище.

Коли обстріли втихли, діток розвезли автобусами по хатах. За попередньою інформацією є одне влучення в приватний будинок по вул. Прокоф'єва,

– написав він.

Жебрівський додав, що інформація уточнюється.

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