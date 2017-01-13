Дітей з окупованих територій повезли екскурсією Україною

Багато хто з них вперше виїхали із рідної області.

З "потяга дружби" виходять маленькі мешканці Щастя, Станиці Луганської, Попасної, Лисичанська і ще багатьох міст Донбасу. За свої короткі життя вони уже бачили війну і прокидалися від звуків вибухів. Тепер 470 дітей на час канікул повезли у подорож Україною.

У Львові дітей вражає центр міста, ярмарок, різдвяна шопка та архітектура. Кожну групу супроводжують їхні вихователі та львівський екскурсовод. Дехто з дітей вперше побачив такі старі атрибути української історії.

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А це вже будинок льодових скульптур. Тут діти безкінечно фотографуються зі своїми улюбленими героями. А вже увечері діти далі поїдуть дивитися Україну.

Наступна їхня зупинка – у Хирові. Казки дітям хочеться, адже у їхніх містах святкову атмосферу замінили звуки війни і страх за життя. А вже з Хирова діти помандрують додому. Але наразі їх ще чекає концерт у Львівській філармонії.