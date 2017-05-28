Дівчинка повторює образи знаменитостей, аби допомогти хворій бабусі: зворушливий фотопроект

3-річна дівчинка Скаут Ларсон із Флориди зробила зворушливу фотосесію, аби підтримати свою бабусю у боротьбі з раком.

Коли у Нонні (так дівчинка називає свою бабусю) почали випадати волосся та їй видалили дві молочні залози, Скаут усіма силами хотіла підтримати бабуся та допомогти їй у цій боротьбі.

Дівчинка разом зі своєю мамою зібрали образи сильних та частково жорстких жінок, аби навчити бабусю силі, яка притаманна усім жінкам.

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Над проектом дівчинка разом зі своєю мамою парцювали більше року. Якраз за цей час бабуся Нонні вилікувалась від раку, тож в кінці бабуся з онучкою також зробили спільну фотосесію.