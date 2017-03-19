Для дітей в Сумах організували ярмарок професій
18:45, сьогодні 19 Читать новость на русском
Найбільша черга була біля кухарів та кондитерів, адже результат своєї праці майже одразу можна оцінити на смак.
Усього провели понад 80 майстер-класів із різних робітничих спеціальностей. Освітяни розповіли, що запит на ринку праці є, а ось працювати руками ніхто не поспішає.
У професійно-технічних закладах Сумщини навчаються майже 10 000 дітей. Фахівці вважають, що це вкрай мало. Тому "Місто професій" має допомогти дітлахам зрозуміти, що робітничий фах потребує творчості та приносить заслужені гроші.
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Джерело: 24 Канал
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