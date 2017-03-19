Для дітей в Сумах організували ярмарок професій

Найбільша черга була біля кухарів та кондитерів, адже результат своєї праці майже одразу можна оцінити на смак.

Усього провели понад 80 майстер-класів із різних робітничих спеціальностей. Освітяни розповіли, що запит на ринку праці є, а ось працювати руками ніхто не поспішає. У професійно-технічних закладах Сумщини навчаються майже 10 000 дітей. Фахівці вважають, що це вкрай мало. Тому "Місто професій" має допомогти дітлахам зрозуміти, що робітничий фах потребує творчості та приносить заслужені гроші. Читайте також: Завуч обрізала волосся школярці-сироті на Сумщині

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter