Для стримування Росії до Польщі прибули солдати США

У суботу, 7 січня, до польського Вроцлава в рамках місії, що має на меті зміцнення східних кордонів НАТО, прибули перші 250 солдатів третьої танкової бригади США.

Про це повідомляє DW із посиланням на dpa.

Військових розмістять у місті Жагань на заході країни. Загалом у Польщі та країнах Балтії мають розмістити 4 тис. солдатів – усі вони є частиною військової операції США Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість").

Танкові підрозділи, які будуть розміщені в Польщі, в подальшому зможуть залучати до різноманітних навчань у інших країнах. У 2017 році пройдуть військові навчання НАТО у самій Польщі, а також Литві, Латвії та Естонії.

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Заявленою метою перебування американських військових у східноєвропейських країнах-членах Альянсу є стримування можливої агресії Росії та забезпечення стабільності у Східній Європі.

Нагадаємо, у німецькому місті Бремергафені напередодні розпочалося розвантаження американської військової техніки, доставленої транспортним судном Resolve.