Додаток Super Mario Run тепер став доступний для Android

Гра Super Mario Run вийшла раніше наміченого терміну і стала доступною на Android.

Як повідомляє CNET, спочатку реліз гри планувався на 23 березня, але гра з'явилася в каталозі Google Play Store вже ввечері 22 березня.

Перші чотири епізоди гри зі всіх 24 частин доступні безоплатно, а за повну версію доведеться заплатити майже 10 доларів. Для гри потрібне постійне інтернет-з'єднання.

Гра Super Mario Run вперше вийшла на iOS 15 грудня. За першу добу Super Mario Run завантажили понад 2,8 млн користувачів пристроїв з iOS, а вже до четвертого дня лічильник завантажень перевалив за 40 млн. Цілком ймовірно, що на Android також будуть встановлені рекорди завантажень.

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