Докази по справі Іванющенка могли знищити, – юрист

Є кілька причин того, що справи по колишнім чиновникам Януковича не завершаться реальними вироками. По-перше, вони користувалися послугами професійних юристів. По-друге, не всі прибічники режиму Януковича втекли за кордон – частина залишилась в Україні і в міру можливостей перешкоджає слідству.

Про це сайту "24" повідомила юрист Анна Маляр, коментуючи закриття Верховним судом справ проти екс-регіонала Юрія Іванющенка.

Ми знаємо лише про публічних людей режиму Януковича, що втекли з країни. Ті, хто з ними працював раніше, були їхніми протеже, продовжують займати різні державні посади. Вони можуть свідомо гальмувати розслідування таких справ. Невідомо – за гроші чи ні. Але про шкоду, яку вони завдають розслідуванню, є підозри давно. Навіть по справі розстрілів на Майдані,

– наголосила Маляр.

Юрист також зазначила, що режим Януковича "з повагою" ставився до роботи юристів. Зокрема, речі, які звичайним українцям зовні здаються абсолютно злочинними, юридично оформлені чисто.

"Не завжди суддя чи прокурор може знайти законні підстави, щоб людину притягти до кримінальної відповідальності. Яскравий приклад – перехід у приватну власність "Межигір'я". Всі розуміють, що це було державне майно, що так бути не може. Але юридично там все було зроблено правильно. Тому не виключено, що по справах і інших поплічників Януковича так само може бути все юридично чисто", – зазначає Маляр.

Тому, підкреслює Анна Маляр, якщо до розслідування справи дотична людина, близька до Іванющенка, то вона не просто закриє очі на якісь докази вона їх знищить. Через це потрібно дивитися, як із самого початку розслідувалася ця справа, і де ділився докази.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка. Інтерпол перестав розшукувати одного з найближчих соратників Януковича Юрія Іванющенка у квітні 2016 року на підставі того, що суд закрив справу "Юри Єнакіївського". Прізвище Іванющенка знову зявилося в базі Інтерполу 4 липня.