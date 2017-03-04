Донбас – Україна, тому всі тамтешні підприємства наші, – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман стверджує, що всі підприємства, що розташовуються на Донбасі, належать Україні.

Таку заяву він зробив у ефірі телеканалу "Інтер".

"Це підприємства, які перебувають на території України, а Донбас – це Україна, вони належать Україні, зареєстровані в Україні, і платять податки в Україні, тому це наші підприємства", – наголосив прем’єр.

Також чиновник зазначив, що готовий до перемовин з блокувальниками торгівлі з окупантами.

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