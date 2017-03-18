Донька Гілларі Клінтон видасть дитячу книгу про фемінізм

Єдина дочка екс-президента США Біла Клінтона та екс-держсекретаря Гілларі Клінтон Челсі анонсувала в мережі про вихід власної книги під назвою "Вона наполягала" ("She Persisted").

Про це повідомляють на Entertainment Weekly.

За словами авторки, книга розповідатиме про надихаючі історії знаменитих американських жінок, де всі героїні її книги "подолали несприятливі обставини, формуючи образ Сполучених Штатів".

Я написала цю книгу для всіх, хто коли-небудь хотів говорити, але йому було сказано мовчати, для всіх, кого коли-небудь принижували. За допомогою цієї книги я хочу відправити повідомлення юним читачам по всій країні, і в усьому, що наполегливість – це сила,

– розповіла Челсі Клінтон.

Persistence has changed the course of history - I'm so excited to share stories of girls & women who didn't take no for answer on May 30th! pic.twitter.com/IMWWou6kBX — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 16 березня 2017 р.

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