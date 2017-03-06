Донька рупора Путіна розповіла про складне дитинство

Донька прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова – 19-річна Єлизавета розповіла, що її дитинство було важким і минуло у безгрошів’ї.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Газете.ру".
Я дуже добре пам'ятаю часи, коли в нашій сім'ї зовсім не було грошей, і мама з татом, уклавши мене спати, після роботи і навчання їхали "бомбити" ночами... Головними в нашій родині були дружба, підтримка і любов,
– розповіла Єлизавета Пєскова.
Дівчина зазначила, що живе у Франції вже сьомий рік і вивчає маркетинг у французькій бізнес-школі.
Я, як і багато хто з мого покоління – людина світу, космополіт і мені смішні вічні звинувачення, які лунають на мою адресу, коли кажуть, що я повинна жити в Росії,
– сказала Пєскова, яка народилася в Анкарі, деякий час жила в Москві, а тепер навчається в Парижі.
За словами Єлизавети, головною проблемою для неї при переїзді до Франції був мовний бар'єр і глузування учнів приватної школи.
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"Зі мною не спілкувалися і знущалися через мою зовнішність, я була повною прищавою дівчинкою з великим носом і мене прозвали Піноккіо, і до того ж я зовсім не розмовляла жодною мовою", – зізналася донька прес-секретаря Путіна.