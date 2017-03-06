Донька рупора Путіна розповіла про складне дитинство

Донька прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова – 19-річна Єлизавета розповіла, що її дитинство було важким і минуло у безгрошів’ї.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Газете.ру".

Я дуже добре пам'ятаю часи, коли в нашій сім'ї зовсім не було грошей, і мама з татом, уклавши мене спати, після роботи і навчання їхали "бомбити" ночами... Головними в нашій родині були дружба, підтримка і любов,

– розповіла Єлизавета Пєскова.

Happy Father's Day! I couldn't wish for a better one! | С Днем Отца! Я не могла желать лучшего! ❣ A post shared by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on Jun 19, 2016 at 5:24am PDT

Дівчина зазначила, що живе у Франції вже сьомий рік і вивчає маркетинг у французькій бізнес-школі.

Я, як і багато хто з мого покоління – людина світу, космополіт і мені смішні вічні звинувачення, які лунають на мою адресу, коли кажуть, що я повинна жити в Росії,

– сказала Пєскова, яка народилася в Анкарі, деякий час жила в Москві, а тепер навчається в Парижі.

За словами Єлизавети, головною проблемою для неї при переїзді до Франції був мовний бар'єр і глузування учнів приватної школи.

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"Зі мною не спілкувалися і знущалися через мою зовнішність, я була повною прищавою дівчинкою з великим носом і мене прозвали Піноккіо, і до того ж я зовсім не розмовляла жодною мовою", – зізналася донька прес-секретаря Путіна.