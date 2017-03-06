16:33
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 15:00: Судова відмова Царевич. Зняття арешту з мільйонів Януковича
Випуск новин
15:45, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Донька рупора Путіна розповіла про складне дитинство

15:17, сьогодні 910 Читать новость на русском
Єлизавета та Дмитро Пєскови
Єлизавета та Дмитро Пєскови / Instagram

Донька прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова – 19-річна Єлизавета розповіла, що її дитинство було важким і минуло у безгрошів’ї.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Газете.ру".

Я дуже добре пам'ятаю часи, коли в нашій сім'ї зовсім не було грошей, і мама з татом, уклавши мене спати, після роботи і навчання їхали "бомбити" ночами... Головними в нашій родині були дружба, підтримка і любов,
– розповіла Єлизавета Пєскова.

Happy Father's Day! I couldn't wish for a better one! | С Днем Отца! Я не могла желать лучшего! ❣

A post shared by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on

Дівчина зазначила, що живе у Франції вже сьомий рік і вивчає маркетинг у французькій бізнес-школі.

Я, як і багато хто з мого покоління – людина світу, космополіт і мені смішні вічні звинувачення, які лунають на мою адресу, коли кажуть, що я повинна жити в Росії,
– сказала Пєскова, яка народилася в Анкарі, деякий час жила в Москві, а тепер навчається в Парижі.

За словами Єлизавети, головною проблемою для неї при переїзді до Франції був мовний бар'єр і глузування учнів приватної школи.

На прошлой неделе была распространена информация о том, что учащимся и живущим за границей родственникам чиновников рекомендовано вернуться в Россию. Несмотря на то, что информация была опровергнута авторитетным источником, в мой Инстаграм посыпались вопросы о том, собираюсь ли я переезжать из Франции на Родину. В связи с этим, мне бы хотелось высказать свое мнение касательно этой темы. Во-первых, я совершеннолетняя и в праве сама решать, где жить и учиться. Во-вторых, как мне кажется, те, кто считает, что патриоты должны учиться только в своей стране либо не очень хорошо знакомы с историей, либо личность Петра Первого не является для них авторитетной. Именно этот царь осознал важность образования за рубежом для развития государства. Вследствие этого начал проводить реформы, особое внимание уделяя ориентированности на Европу, для чего тысячи молодых людей отправлялись на учебу за границу для подготовки специалистов в разных сферах (и, кстати, начал он с себя). Да, кто-то не возвращался обратно в Россию, предпочитая связать свою жизнь с другой страной, тоже происходит и в наше время. Но это совсем не значит, что все, кто уехал получать образование заграницу, непременно оттуда не вернутся. Нужно стремиться к тому, чтобы людям хотелось жить в своей стране, а не удерживать их насильно. Как говорится, насильно мил не будешь. Недовольство теми, кто работает и учится за пределами России, не делает людей патриотами. Мое обучение за рубежом не противоречит идее патриотизма, скорее, наоборот. Имея опыт жизни в Европе и общения с жителями других государств, российские "подданные" будут обладать не только врожденным русским, но и европейским мышлением. Это приведет к улучшению международных отношений, пониманию иностранного видения мира, не говоря уже о полученных знаниях и опыте, который они смогут использовать во благо государства.

A post shared by nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) on

Читайте також: Де виріс Путін: з’явилися кадри бідної комуналки в Санкт-Петербурзі

"Зі мною не спілкувалися і знущалися через мою зовнішність, я була повною прищавою дівчинкою з великим носом і мене прозвали Піноккіо, і до того ж я зовсім не розмовляла жодною мовою", – зізналася донька прес-секретаря Путіна.

Теги: Політика Новини Росії
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
В Росії "третій майдан" – одна з найбільш обговорюваних тем, – політолог
17 лютого , 23:03
Один із найбільших українських телеканалів хочуть позбавити ліцензії
 29 грудня 2016 , 03:06 46
Депутати вирішили підняти собі зарплати
20 жовтня 2016 , 19:57 7
Кличко отримав травму, – ЗМІ
 24 жовтня 2016 , 22:46
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук