Допомогу бойовикам "ДНР" віз "гумконвой Ахметова"

Минулої п’ятниці, 20 січня, співробітники спецпідрозділу "Фантом" ДФС України під час огляду автомобіля DAF з колони гуманітарного штабу Ріната Ахметова "Допоможемо" виявили рації і комплектуючі для них, при цьому автомобіль прямував у регіон, підконтрольний "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донеччини. За рішенням суду, водієві вантажівки обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів. Його звинувачують у сприянні терористичній організації. Заборонене обладнання заховали в палетниках причепів фури. Читайте також: У Донецьку помітили модифікований російський БТР: фотодокази Вантажівка із забороненим вантажем зупинили бійці ДФС в районі контрольно-пропускного пункту Новотроїцьке. Досудове розслідування, яке проводять слідчі СБУ в Донецькій області, продовжується.