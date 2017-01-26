Допомогу бойовикам "ДНР" віз "гумконвой Ахметова"

Минулої п’ятниці, 20 січня, співробітники спецпідрозділу "Фантом" ДФС України під час огляду автомобіля DAF з колони гуманітарного штабу Ріната Ахметова "Допоможемо" виявили рації і комплектуючі для них, при цьому автомобіль прямував у регіон, підконтрольний "ДНР".
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донеччини.
За рішенням суду, водієві вантажівки обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів. Його звинувачують у сприянні терористичній організації.
Заборонене обладнання заховали в палетниках причепів фури.
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Вантажівка із забороненим вантажем зупинили бійці ДФС в районі контрольно-пропускного пункту Новотроїцьке.
Досудове розслідування, яке проводять слідчі СБУ в Донецькій області, продовжується.
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