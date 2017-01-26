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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Допомогу бойовикам "ДНР" віз "гумконвой Ахметова"

18:57, сьогодні 611 Читать новость на русском
Вантажывка з гуманітарного штабу Ріната Ахметова
Вантажывка з гуманітарного штабу Ріната Ахметова "Допоможемо" / Trust.ua

Минулої п’ятниці, 20 січня, співробітники спецпідрозділу "Фантом" ДФС України під час огляду автомобіля DAF з колони гуманітарного штабу Ріната Ахметова "Допоможемо" виявили рації і комплектуючі для них, при цьому автомобіль прямував у регіон, підконтрольний "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донеччини.

За рішенням суду, водієві вантажівки обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів. Його звинувачують у сприянні терористичній організації.

Заборонене обладнання заховали в палетниках причепів фури.

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Вантажівка із забороненим вантажем зупинили бійці ДФС в районі контрольно-пропускного пункту Новотроїцьке.

Досудове розслідування, яке проводять слідчі СБУ в Донецькій області, продовжується.

Теги: Україна Війна на Донбасі Рінат Ахметов Державна фіскальна служба
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