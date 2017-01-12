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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

"Дождь" покаже концерт "Океану Ельзи"

18:30, сьогодні 1202 Читать новость на русском
Концерт
Концерт "Океану Ельзи" / dailylviv.com

Ввечері 12 січня телеканал "Дождь", який заборонили в Україні, транслюватиме концерт української рок-групи "Океан Ельзи".

Про це написав у своєму Twitter російський журналіст Олег Кашин, який веде на телеканалі свою щотижневу рубрику "Живая музика на Дожде".

"З нагоди заборони в Україні "Дождь" сьогодні ввечері покаже концерт "Океану Ельзи", – йдеться у дописі.

Також про це зазначено у розкладі трансляцій на офіційному сайті телеканалу. Який саме концерт покаже телеканал – у програмі не зазначено.

Читайте також: "Дождь" не пройде, – реакція соцмереж на заборону телеканалу в Україні

Нагадаємо, що в Україні заборонили російський телеканал "Дождь" через те, що він не визнав суверенітет і територіальну цілісність України.

У зв’язку з цим МЗС Росії пригрозило, що звернеться в ОБСЄ.

Теги: Україна Новини Росії Музика Медіа Святослав Вакарчук LifeStyle ЗМІ Україна-Росія
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