"Дождь" покаже концерт "Океану Ельзи"

Ввечері 12 січня телеканал "Дождь", який заборонили в Україні, транслюватиме концерт української рок-групи "Океан Ельзи".

Про це написав у своєму Twitter російський журналіст Олег Кашин, який веде на телеканалі свою щотижневу рубрику "Живая музика на Дожде".

"З нагоди заборони в Україні "Дождь" сьогодні ввечері покаже концерт "Океану Ельзи", – йдеться у дописі.

Також про це зазначено у розкладі трансляцій на офіційному сайті телеканалу. Який саме концерт покаже телеканал – у програмі не зазначено.

По случаю запрета на Украине Дождь сегодня вечером покажет концерт Океана Эльзи. — KashinKashinKashin (@KSHN) 12 січня 2017 р.

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Нагадаємо, що в Україні заборонили російський телеканал "Дождь" через те, що він не визнав суверенітет і територіальну цілісність України.



У зв’язку з цим МЗС Росії пригрозило, що звернеться в ОБСЄ.