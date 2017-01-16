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"Драконівські закони" – сьогодні ми могли жити в зовсім іншому суспільстві

17:50, сьогодні 95 Читать новость на русском
Закони приймали закони з грубим порушенням регламенту
Закони приймали закони з грубим порушенням регламенту / silske.org

16 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла закони, які в народі охрестили "драконівськими", які серйозно обмежували права українців.

Серед найабсурдніших заборон – заборона руху авто в колоні, більше 5 машин, заборона в акціях протестів у касці та заборона встановлення наметів, без дозволю міліції. За кожен з цих порушень людям загрожувало до 15 діб позбавлення волі.

Все це робилось для того, щоб боротись з протестами на Майдані.

До речі, приймались ці закони з грубим порушенням регламенту: без використання програми "Рада" просто підняттям вгору рук.

28 січня 2014 року Верховна Рада більшістю в 361 голос скасувала більшість законів 16 січня.

Інфографіка: Громадський рух "Чесно"

Теги: Україна Політика Верховна Рада Інфографіка
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