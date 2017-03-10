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"Друг Порошенка" збрехав про зустріч з адвокатом Насірова

11:43, сьогодні 3397 Читать новость на русском
Зустріч Грановського та Маліневського
Зустріч Грановського та Маліневського / radiosvoboda.org

Народний депутат від "БПП" Олександр Грановський публічно запевняв, що не має справ з адвокатом Романа Насірова Олегом Маліневським з 2014 року, а насправді він зустрічався з ним та його шефом Віктором Барсуком влітку 2016 року.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" та наводять кадри з цієї зустрічі.

Адвокат Олег Маліневський 2 березня приїхав до лікарні "Феофанія" для захисту Романа Насірова.

На сайті юридичної компанії FCLex зазначено, що саме Маліневський відстоював інтереси відомого бізнесмена Андрія Адамовського у суперечках довкола ТРЦ Sky Mall.

На той момент бізнес-партнером Адамовського був Олександр Грановський. Після оприлюднення цієї інформації Олександр Грановський на сторінці у Facebook спростовував зв’язок з адвокатом Малиневським.

Утім, журналісти програми "Схеми" навели кадри зі своїх зйомок за липень 2016 року, на яких Олександр Грановський проводив зустріч з адвокатом фірми FCLex Олегом Маліневським у ресторані Gorchitsa в центрі Києва. На зустрічі також був присутній старший партнер фірми FCLex Віктор Барсук.

У червні 2016 року журналісти також зафіксували зустріч Віктора Барсука з народним депутатом Ігорем Кононенко – соратником Грановського та другом президента Порошенка.

Олег Маліневський на питання журналістів відповів, що не пам’ятає зустрічі з Грановським і заперечив будь-які справи ним. Він переконує, що у лікарню до Насірова приїхав на прохання колег-адвокатів.

Адвокат Романа Насірова у суді Андрій Кузьменко також мав зв’язок з юридичною компанією FCLex. На сайті Ради адвокатів міста Києва у Кузьменка Андрія Миколайовича на момент отримання адвокатського свідоцтва у 2008 році у графі "робоча адреса" зазначено компанію ТОВ ЮК "Фінанси та кредит лекс". Адреса і телефон збігаються з адресою та телефоном FCLex.

Наразі адвокат Кузьменко спростовує зв’язок з компанією FCLex.

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Також журналістам вдалося зафіксувати, як "Мерседес", яким користується Олександр Грановський, виїжджав з Адміністрації Президента 6 березня 2017 року близько 22:30. У той час, коли вже третю добу тривало судове засідання з обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову.

Довідка. Олександр Грановський – народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", член комітету з питань правової політики та правосуддя. Також у ЗМІ його називають неофіційним куратором судової системи та органів прокуратури.

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Теги: Україна Політика Роман Насіров Затримання Насірова Розслідування
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