Дует Меркель та Макрона може замінити США для Європи, – блогер

В особі нового президента Франції Еммануеля Макрона канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала колегу зі схожим переговорним стилем, і саме цей дует може зробити Європу "центром м'якої сили".

Про це для видання Bloomberg пише Леонід Бершидський.

Нещодавня заява Меркель про те, що Європа повинна покладатися на власні сили, можливо, є сигналом для Макрона, своєрідним запрошенням спробувати зрушити з місця гори, розмірковує блогер. Сьогодні у Німеччини та Франції є ця "незвичайна можливість".

"Прямота Макрона і його реформістське завзяття разом з досвідом Меркель є поєднанням з великим потенціалом в області "м'якої сили", а також механізмом для того, щоб постійно представляти Європу як важливу глобальну силу, хоча цю роль вже давно намагаються грати Сполучені Штати. Меркель не зможе це зробити самотужки – до німецької сили ставляться підозріло навіть на європейській периферії, не кажучи вже про решту світу. Європа, в якій Франція відіграє настільки ж помітну роль, є набагато комфортнішим наративом", – йдеться у статті.

Якщо цей дует спрацює (для цього Макрону необхідний успіх всередині країни), Європейський союз, єврозона або просто франко-німецький альянс, який представляє Європу, може замінити Сполучені Штати в ролі "світоча для інших націй", коли Трамп покине Білий дім,

– вважає Бершидський.

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