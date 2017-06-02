Джим Керрі може постати перед судом через самогубство його дівчини, – ЗМІ

Голлівудського актора Джима Керрі звинуватили у причетності до смерті його колишньої подруги Катріони Вайт ще у вересні 2016 року. Проте суд відмовився залишити позови родичів померлої дівчини без розгляду.

Про це пише Telegraph.

Мати загиблої екс-дівчини Джима Керрі, – Бріджит Світмен, подала до суду на актора та досі вимагає оприлюднити його медичні аналізи. Тому, суд відмовився залишити позови родичів померлої дівчини без розгляду.

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Незважаючи на докази адвоката Керрі в тому, що актор не винен у смерті Катріони, судя Вищого суду Лос-Анджелеса відмовився закрити справу.

Вперше Керрі звинуватив колишній чоловік загиблої Марк Бертон, подавши позов до суду. Він заявив, що актор змушував дівчину приймати медикаменти, від передозування яких вона померла. Вдруге на актора подала в суд матір Катріони, де теж стверджувала про постачання ліків загиблій. Також жінка вважає, що адвокати Керрі намагаються "приховати його участь і відповідальність за трагічну передчасну смерть міс Вайт".

Нагадаємо, що у вересні 2016 року в Лос-Анджелесі кохана Джима Керрі Катріона Вайт покінчила з життям самогубством.