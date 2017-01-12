  • укр
  • рус
15:48
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 14:00: Снігопади не вщухають у 3 областях. Цивільні під обстрілом
Випуск новин
15:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Економіст назвав курс долара у 2017 році

15:06, сьогодні 1042 Читать новость на русском
Обмін валют
Обмін валют / Getty Images

Середній курс протягом 2017 року складе трохи більше 28 гривень за долар.

Про це пише виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Дмитро Боярчук у блозі на НВ.

При цьому він зазначає, що гривня і повинна була коштувати в діапазоні 27-28 гривень за долар.

До цього вели фундаментальні фактори. Я б не робив з цього стрибка великої трагедії. Коли була оголошена націоналізація Приватбанку, я очікував курс на рівні 30-35 грн за долар. Цього не сталося. Коливання є, але не дуже страшні, на мою думку. Через кілька тижнів вкинута в економіку гривнева маса засвоїться, вийде статистика по торговому балансу і, можливо, МВФ прийме рішення про передачу наступного траншу. Після цього ситуація з доларом повинна заспокоїтись,
– пояснює експерт.

За прогнозами Боярчука, до кінця наступного року долар буде коштувати приблизно 30 гривень, а середні курс протягом 2017 року складе трохи більше 28 гривень за долар.

"У бюджеті на 2017 рік закладено середній курс на рівні 27,2 грн за долар. Ми прогнозуємо, що до кінця наступного року долар буде коштувати приблизно 30 гривень. Причиною тому – постійне зростання торгового дефіциту. Але середньостатистичний курс протягом року, за нашими підрахунками, складе трохи більше 28 грн за долар. Це не радикально відрізняється від закладеного в бюджеті показника", – зазначив економіст.

Читайте також: Результат, якого не очікували. Пинзеник пояснив, як вдалось виконати бюджет-2016

Теги: Україна Долар-Гривня Гривня Долар Курси валют
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 15:01 "Обменный курс" курс от Савченко – это предательство "неподтвержденных" пленных
Max Kolezznikov 476
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
сьогодні, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
На кого працює Надія Савченко?
сьогодні, 12:01 На кого працює Надія Савченко?
Наталя Ромашова 1848
2017: крах
11 січня, 22:37 2017: крах "ДНР" или еще один год надежд
Олексій Нікольський 1 4399
Як завести машину в мороз: поради експерта
11 січня, 21:01 Як завести машину в мороз: поради експерта
Анна Косинська 3518
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Одеська облрада хоче звільнення Нищука через його "Донбас без генетики"
 24 грудня 2016 , 00:56 3
У Порошенка стабільна зарплата: стало відомо про заробіток у вересні
 12 жовтня 2016 , 15:04
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук