Економіст назвав курс долара у 2017 році

Середній курс протягом 2017 року складе трохи більше 28 гривень за долар.

Про це пише виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Дмитро Боярчук у блозі на НВ.

При цьому він зазначає, що гривня і повинна була коштувати в діапазоні 27-28 гривень за долар.

До цього вели фундаментальні фактори. Я б не робив з цього стрибка великої трагедії. Коли була оголошена націоналізація Приватбанку, я очікував курс на рівні 30-35 грн за долар. Цього не сталося. Коливання є, але не дуже страшні, на мою думку. Через кілька тижнів вкинута в економіку гривнева маса засвоїться, вийде статистика по торговому балансу і, можливо, МВФ прийме рішення про передачу наступного траншу. Після цього ситуація з доларом повинна заспокоїтись,

– пояснює експерт.

За прогнозами Боярчука, до кінця наступного року долар буде коштувати приблизно 30 гривень, а середні курс протягом 2017 року складе трохи більше 28 гривень за долар.

"У бюджеті на 2017 рік закладено середній курс на рівні 27,2 грн за долар. Ми прогнозуємо, що до кінця наступного року долар буде коштувати приблизно 30 гривень. Причиною тому – постійне зростання торгового дефіциту. Але середньостатистичний курс протягом року, за нашими підрахунками, складе трохи більше 28 грн за долар. Це не радикально відрізняється від закладеного в бюджеті показника", – зазначив економіст.

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