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Екс-міністра Великобританії у справах бізнесу звинувачують у заграванні перед Путіним, – ЗМІ

18:06, сьогодні 102 Читать новость на русском
Лорда Мандельсона звинувачують у заграванні перед Путіним
Лорда Мандельсона звинувачують у заграванні перед Путіним / bbc.co.uk

Колишній міністр Великобританії у справах бізнесу Пітер Мандельсон просив президента Росії Володимира Путіна прослідкувати за тим, щоб судова тяганина між оборонним конгломератом "Система" і державною російською компанією "Роснєфть" була справедливою.

Про відповідний лист російському лідеру із підписом лорда Мандельсона стало відомо репортерам Telegraph.

"Роснєфть" звинувачує оборонний конгломерат в тому, що через нього одна з її філій позбулася своїх активів під час приватизації, і вимагає від оборонного конгломерату виплати 2 млрд фунтів, зазначають кореспонденти.

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Мандельсон мав безпосередню вигоду від такого прохання до глави Кремля, адже "Система" платила британському міністру 200 тисяч фунтів щороку, йдеться далі.

Ганебно, що хтось настільки високопоставлений, як лорд Мандельсон, заграє з кимось на кшталт Путіна. Він не тільки заграє перед російським президентом, а й прислужує перед Кремлем,
– прокоментував для видання Ендрю Фокселл, директор Центру вивчення Росії в аналітичному центрі Henry Jackson Society.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія
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