Екс-керівник "Укрспецекспорту" вже на волі, передає вітання ГПУ

Колишній керівник "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук, якого напередодні арештували працівники ГПУ у Лондоні, вже вийшов на волю.

Про це він сам написав Facebook та привітав генпрокурора Юрія Луценка чаркою з водою.

"Юрію Вітальовичу, вибачте що вітаю Вас простою водою, просто я не вживаю міцних алкогольних напоїв, зараз у нас у тюрмі час обіду", – написав Бондарчук.

Про те, що Бондарчук вже на волі написала прес-секретар Луценка Лариса Сарган. Його відпустили під заставу.

"Сплативши заставу, пан Бондарчук може спокійно пити чай з молоком до 24 березня, не полишаючи межі Лондона. Саме на цю дату призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань", – повідомила речниця генпрокурора.

Нагадаємо, раніше в ГПУ заявили, що спільно з колегами з Великобританії взяли у Лондоні під арешт екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука.