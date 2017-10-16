Експерт побачив "американський слід" в скандалі з Міноборони

Активне розслідування Національним антикорупційним бюром корупції в Міністерстві оборони України може мати "американський слід".

Про це розповів президент ПДМШ імені Пирогова Геннадій Друзенко, повідомляє "Громадське".

"Є питання, чому саме зараз так активізувалося НАБУ і чи не передають вітання президентові ті, хто доклався до створення цього органу, я маю на увазі американських партнерів. Ця історія триває понад рік, коли ціни на пальне на світовому ринку падали, а в Міноборони додаткові договори зростали", – додав він.

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Він нагадав, що зараз правоохоронне відомство врешті решт пред’явило підозру заступнику міністра оборони, начальнику Департаменту закупок Міноборони.

Мені здається, що ті полковники та генерали, яким висунули підозру, далеко не є головними бенефіціарами схеми. Бо ми знаємо, як працює Міністерство оборони – поки згори не скажуть, нічого не відбувається,

– сказав Друзенко.

Експерт також додав, що за ті вкрадені з бюджету кошти можна б було врятувати багато життів на фронті, закупивши ефективні санітарні машини для вивезення поранених з передової.