Експерт розповів, чому Савченко включили до делегації ПАРЄ

Надію Савченко включили до складу української делегації ПАРЄ у винятковому форматі – не за квотою фракції "Батьківщина", за списками якої її обрали народним депутатом, а окремою постановою Верховної Ради. Делегування Савченко в ПАРЄ було механізмом її визволення з російського ув’язнення.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи мотиви виключення Надії Савченко зі складу української делегації ПАРЄ.

Ніхто не розраховував, що Надія Савченко стане професійним політиком і буде ефективним діячем у ПАРЄ. Оскільки вдалося її звільнити з російської в'язниці, то основне завдання цього делегування виконано. Це не відхід від демократичних принципів. Є певні правила делегування,

– зауважив політолог.

Володимир Цибулько зазначив, що у кожної парламентської фракції є своя квота щодо делегування своїх представників до ПАРЄ. Якщо у фракції "Батьківщина" є бажання, вона може Савченко делегувати за своєю квотою. Як приклад, за його словами, фракція "Опоблок" замінила свого представника в ПАРЄ Дмитра Шпенова на Вадима Новинського. Це теж прецедент, і його треба обговорювати – але це було зроблено в рамках квоти фракції.

Що стосується заяв і дій Надії Савченко, то, на переконання Володимира Цибулька, або народний депутат не розуміє наслідків, або вона маріонетка в чужих руках.

Нагадаємо, Надію Савченко виключили зі складу делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Їй одразу знайшли заміну.



20 грудня спікер Верховної Ради Андрій Парубій офіційно оголосив про виключення народного депутата Надії Савченко з фракції "Батьківщина". 23 грудня Савченко виключили з комітету з нацбезпеки і оборони.