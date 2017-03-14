Експерт розповів, чому на Євробачення Росія обрала саме Самойлову

Обрання російської співачки Юлії Самойлової представляти Росію на Євробаченні – це як захисна реакція. Якщо учасник конкурсу – людина з обмеженими можливостями, претензій може бути менше.

Про це в коментарі сайту "24" розповів експерт гастрольного ринку Юрій Гулевич.

Дозволяти в'їзд в Україну російській співачці Юлії Самойловій, або ж забороняти, вирішувати повинні в СБУ та Держприкордонній службі України. Таке рішення оргкомітет конкурсу не приймає. Те, що Росія визначилася з таким учасником – це їхній вибір,

– відзначив Гулевич.

Причин, чому обрали саме цю співачку, за словами експерта, може бути багато.

По-перше, в Росії немає такого відкритого конкурсу, як, наприклад, в Україні. Там працює схема, зауважує Гулевич, яка в нас була в перші роки відбору. Умовно кажучи, певна структура, котра має ліцензію на Євробачення, обирає артиста без будь-якого вільного вибору.

Можливо, каже експерт, на обрання кандидатури Самойлової вплинув скандал, який нещодавно відбувся на російському "Першому каналі" на шоу "Хвилина слави", коли журі некоректно відгукнулися щодо виступу танцівника без ноги Євгенія Смірнова. Відповідно здійнявся великий скандал та згодом журі – Володимир Познер і Рината Литвинова – вибачилися.

Водночас, на думку експерта, Євробачення повинно стояти поза політикою.

"Це все таки конкурс пісні, а не огляд військових парадів країн-учасниць. Політиці тут не місце", – підсумував він.

Як відомо, російська с півачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 у Києві, виступала в анексованому Криму. Відтак, вона порушила законодавство України.



Нагадаємо, СБУ не пускає артистів в Україну, які виступають на окупованих Росією територіях.

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