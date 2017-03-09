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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Експерти розповіли, скільки Україні доведеться чекати рішення суду ООН

14:22, сьогодні 43 Читать новость на русском
Суд
Суд / un

Від кількох днів до кількох тижнів Україні доведеться чекати на рішення Міжнародного суду ООН щодо впровадження тимчасових обмежувальних заходів щодо Росії

Про це заявили українські експерти. За їх оцінками, позиція України на попередніх слуханнях була переконливою та вичерпною. Сподіваються, що тепер у Росії не буде жодних шансів уникнути відповідальності за агресію щодо українців та кримських татар.

А от допомогти зупинити війну на території України, на жаль, Міжнародний суд ООН поки не в змозі.

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Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Теги: Україна Політика ООН Суд Україна - Росія Гаазький трибунал
Джерело: 24 Канал
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