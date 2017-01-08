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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Евакуатор забиратиме авто, які заважатимуть прибирати сніг у Києві

13:08, сьогодні 288 Читать новость на русском
Евакуатор забирає авто
Евакуатор забирає авто / Car72.ru

У Києві автомобілі, які заважатимуть комунальним службам прибирати сніг, забиратиме евакуатор.

Про це заявили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Комунальники нагадують про прохання не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Нагадуємо, автомобілі, які будуть заважати розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані,
– мовиться у повідомленні.

До слова, 8 січня в Києві очікуються сильні снігопади і хуртовини. Тому в КМДА закликали водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

Читайте також: Де в Україні обмежено рух транспорту через негоду: перелік автошляхів

Пішоходам рекомендується рухатися по тротуарах з обережністю, переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях, бути обережними.

Теги: Україна Київ Негода в Україні Погода КМДА
Джерело: 24 Канал
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