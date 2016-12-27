Еволюція сніговиків: такими ви їх ще не бачили

Не тільки діти, але й дорослі полюбляють ліпити один з найказковіших образів зимової пори. Проте, залежно від фантазії та настрою людини, сніговики можуть виглядати ну зовсім специфічно.
Традиційні сніговики з відром на голові і носом-морквиною потрохи відходять в минуле. На зміну їм приходять божевільні персонажі, атрибутикою яких стають смартфони, ножі та сокири.
Ба більше – казкові персонажі стали "людянішими". Наприклад, тепер у них з рота або тулуба може текти "кров". А інколи вони ще можуть й ожити та добряче вас налякати.
Читайте також: Як захистити ялинку від домашніх улюбленців: кумедні фото
Коментарі