Еволюція сніговиків: такими ви їх ще не бачили

Не тільки діти, але й дорослі полюбляють ліпити один з найказковіших образів зимової пори. Проте, залежно від фантазії та настрою людини, сніговики можуть виглядати ну зовсім специфічно.

Традиційні сніговики з відром на голові і носом-морквиною потрохи відходять в минуле. На зміну їм приходять божевільні персонажі, атрибутикою яких стають смартфони, ножі та сокири. Ба більше – казкові персонажі стали "людянішими". Наприклад, тепер у них з рота або тулуба може текти "кров". А інколи вони ще можуть й ожити та добряче вас налякати. Читайте також: Як захистити ялинку від домашніх улюбленців: кумедні фото

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