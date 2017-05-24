Facebook даватиме поради щодо сексу: розробники створили бот

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Компанія Lovely створила для Facebook чат-бота, що зможе в онлайн-режимі налагодити інтимне життя користувачів, які мають проблеми.
Про це пишуть на Mashable.
Як повідомляють в джерелі, новий бот матиме назву Lovely Bot. У процесі створення програми розробники співпрацювали з сексологом Агатою Лув, яка і дала цілий ряд порад для користувачів.
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Тому принцип роботи інтернет-порадника нагадує справжній сеанс у лікаря. Варто лише зайти на сторінку Lovely у Facebook і написати повідомлення. Спочатку бот задаватиме декілька основних питань, після чого пропонуватиме варіанти того, що можна спробувати, щоб покращити ситуацію.
Якщо щось не так у ліжку, знайти вирішення цієї проблеми нелегко. Парам може бути важко чітко розповідати про свої сексуальні потреби одне одному, тому й реалізувати їх важко,
– зазначає виконавчий директор компанії Lovely Якуб Конік.
Автори бота додають, що багато людей не готові звертатися за порадою до лікаря, або ж не мають місцевих спеціалістів для таких випадків. Тому анонімність і доступність сервісу можуть стати ключовими перевагами.