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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Facebook випустив окремий відеододаток

17:30, сьогодні 81 Читать новость на русском
Новий додаток від Facebook
Новий додаток від Facebook / news.samsung.com

Соціальна мережа Facebook випустила окремий відеододаток для телевізорів. Наразі він доступний для Samsung Smart TV та Apple TV четвертого покоління.

Про це повідомляє 9to5mac.

За допомогою нового додатку користувачі Facebook зможуть переглядати відеоролики, що опубліковали їхні друзі та спільноти, на які вони підписані.

В сервісі також можна використати пошук по відео розміщеним в мережі. Користувачі також зможуть отримувати рекомендації, що вираховуватимуться по їх вподобаннях та активності.

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Теги: LifeStyle Apple Samsung Facebook
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