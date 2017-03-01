Facebook випустив окремий відеододаток

Соціальна мережа Facebook випустила окремий відеододаток для телевізорів. Наразі він доступний для Samsung Smart TV та Apple TV четвертого покоління.

Про це повідомляє 9to5mac.

За допомогою нового додатку користувачі Facebook зможуть переглядати відеоролики, що опубліковали їхні друзі та спільноти, на які вони підписані.

В сервісі також можна використати пошук по відео розміщеним в мережі. Користувачі також зможуть отримувати рекомендації, що вираховуватимуться по їх вподобаннях та активності.

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