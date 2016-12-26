"ФАЛЬКОН-АВТО" відкриває попереднє замовлення на Kia Niro, найдоступніший кросовер в Україні

Починаючи з 19 грудня шанувальники високотехнологічних автомобілів можуть стати одними з перших українських власників інноваційного та надзвичайно економічного кросовера Kia Niro, оснащеного гібридною силовою установкою.

Ціни на довгоочікувану новинку починаються з відмітки 642 000 грн.*

Кросовери Kia Niro з першої поставки з’являться в салонах офіційних дилерів на початку 2017 року, але найнадійніший спосіб гарантовано стати одним з перших власників – зробити попередню оплату, оскільки кількість автомобілів лімітована.

Niro, який належить до категорії компактних кросоверів, спроектовано на основі абсолютно нової платформи корпорації Kia Motors, створеної спеціально для "зелених автомобілів".

Кросовер отримав привабливу "зовнішність" із незмінним фірмовим "Носом тигра", при цьому дизайнери не йшли на компроміси, створивши одночасно стрімкий, практичний та аеродинамічно довершений автомобіль із коефіцієнтом фронтального спротиву, що дорівнює лише 0,29.

Але головні секрети Niro приховані всередині, адже автомобіль має два серця – бензиновий двигун з робочім об’ємом 1,6 літри (105 к.с.) та електромотор, що видає 32 кВт. Сумарна потужність силової установки складає 141 к.с., забезпечуючи автомобілю не тільки чудову динаміку розгону, але й надзвичайно високу економічність. Витрата пального у змішаному циклі складає від 3,8 л/100км**. Стартує кросовер, використовуючи лише електричний мотор. Під час розгону обидва двигуни працюють одночасно, а в процесі гальмування енергія повертається у батарею завдяки системі рекуперації. Обертальний момент передається на передні колеса через 6-ступеневу роботизовану КПП DCT (Ді-Сі-Ті) з подвійним зчепленням.

В Україні Kia Niro є чи не найдоступнішим гібридним кросовером, адже стартова версія 1,6 DCT Comfort (Ді-Сі-Ті Комфорт) пропонується за 642 000 грн.* За цю суму власник отримує автомобіль, оснащений комплексом систем безпеки, який включає 7 подушок безпеки, дискові гальма всіх коліс, електронну систему стабілізації руху, антиблокувальну систему гальм, системи допомоги при русі з гори/угору та спостереження за рухом у полосі.

Комфорт забезпечують склопідйомники всіх дверей, підігрів передніх сидінь, керма та бічних дзеркал, двозонний клімат-контроль із функцією автоматичної боротьби із запотіванням лобового скла, круіз-контроль, система вибору режимів роботи двигуна і трансмісії, контроль тиску у шинах. За розваги відповідає аудіосистема із 5-дюймовім кольоровим дисплеєм, Bluetooth, програвачем компакт-дисків з підтримкою MP3 (Ем-Пі Три) та роз’ємами для підключення портативних пристроїв.

На щабель вище стоїть версія Business (Бізнес), на яку встановлено ціну 711 760 грн.* Покупці Niro у цьому виконанні на додачу до обладнання, яке пропонується у стартовій комплектації, отримають датчик дощу, підігрів задніх сидінь, електрорегулювання водійського сидіння, розетка для задніх пасажирів із перетворювачем напруги на 220В, панель приладів Supervision (Супервіжн), комбінований салон, виконаний зі шкіри та тканини, ксенонові фари головного світла, заводське тонування вікон, навігаційну мультимедійну систему із 7-дюймовим дисплеєм на центральній консолі, камеру заднього огляду із функцією підказок. Завжди залишатися на зв’язку дозволить бездротовий зарядний пристрій для смартфонів.

Найбільш насиченим оснащенням може похизуватися Kia Niro у комплектації Prestige (Престиж) за 793 600 грн*. Її відрізняє наявність системи автоматичного екстреного гальмування AEB (Ей-І-Бі), здатної розпізнавати не тільки автомобілі, але й пішоходів, системи моніторингу сліпих зон, електрорегулювання водійського сидіння з пам’яттю, адаптивного круїз-контролю. Салон Niro у виконанні Prestige (Престиж) оздоблено шкірою, передні сидіння, на додачу до підігріву, мають ще й вентиляцію. Мультимедійна навігаційна система має 8-дюймовіий кольоровий дисплей та може синхронізуватися зі смартфонами завдяки Apple Car Play (Епл Кар Плей) та Android Auto (Андроід Авто), а за відтворення музики відповідає преміальна аудіосистема JBL (Джей-Бі-Ель).

Дізнайтеся більше про новий кросовер-гібрид Kia Niro на сторінці www.kia.ua/niro та звертайтеся до найближчого офіційного дилера Kia щодо оформлення попереднього замовлення.

*Ціни наведено включно з ПДВ станом на 19.12.2016 р. Продавець залишає за собою право змінювати ціни на автомобілі без попереднього повідомлення.

**Дані щодо витрати пального надані виробником Kia Motors Corporation.

Довідка

Наразі модельний ряд KIA в дилерській мережі "ФАЛЬКОН-АВТО" налічує 12 моделей – Carens, Quoris, Cerato, Cee’d, cee’d Sportswagon, pro_cee’d, Optima, Picanto, Rio (седан та хетчбек), Sorento, Soul, Sportage.

Офіційний дистриб’ютор автомобілів КІА – компанія "ФАЛЬКОН-АВТО" – заснована Корпорацією УкрАВТО. Дилерська мережа "ФАЛЬКОН-АВТО" в Україні включає 50 автосалонів.



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Корпорація KIA Motors, заснована у 1944 році, є найстарішим автомобільним підприємством Південної Кореї. Продаж продукції відбувається в широкій дилерській мережі, в яку входять понад 4600 автосалонів в 172 країнах світу.