Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський

Паралімпійська збірна України показала феноменальний результат на Іграх-2016 у Ріо. Сайт "24" продовжує проект "Паралімпійці. Феномен духу", у якому ми покажемо вам найцікавіших представників нашої збірної та розкажемо про їхній шлях до п'єдесталу.

Віктор Дідух – один із найпотужніших гравців у настільний теніс в Україні. Це доводять здобуті ним нагороди, включаючи золоту медаль Паралімпійських ігор-2016. Окрім того, він – яскравий приклад того, що займаючись улюбленою справою професійно, можна досягти успіху. Якщо дійсно цього хочеш.

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