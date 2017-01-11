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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський

12:31, сьогодні 199 Читать новость на русском
Віктор Дідух
Віктор Дідух / 24 Канал

Паралімпійська збірна України показала феноменальний результат на Іграх-2016 у Ріо. Сайт "24" продовжує проект "Паралімпійці. Феномен духу", у якому ми покажемо вам найцікавіших представників нашої збірної та розкажемо про їхній шлях до п'єдесталу.

Віктор Дідух – один із найпотужніших гравців у настільний теніс в Україні. Це доводять здобуті ним нагороди, включаючи золоту медаль Паралімпійських ігор-2016. Окрім того, він – яскравий приклад того, що займаючись улюбленою справою професійно, можна досягти успіху. Якщо дійсно цього хочеш.

Автор: Оксана Тропотяга, Євгенія Мазур, Едуард Крижанівський
Теги: Публікації Статті Україна Політика Паралімпійські ігри-2016 Паралімпійські ігри Паралімпійці. Феномен духу Інтерв'ю
Джерело: 24 Канал
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