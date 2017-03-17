Філарет закликав постити для перемоги над агресором

Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет закликав усіх українців до спільної молитви та посту, щоб перемогти агресора.

Про це він заявив під час урочистого засідання Верховної Ради 17 березня з нагоди 100-річчя з початку революції і створення Української центральної ради.

Думаю, у нас вистачить розуму об'єднатися в захисті України. 2-го квітня цього року ми оголосили провести по всій Україні, у всіх обласних центрах у молитві за перемогу над агресором. Ми закликаємо Українську православну церкву Київського патріархату, Греко-католицьку церкву, Римсько-католицьку церкву, Протестантські церкви об'єднатися в молитві, щоб Господь допоміг нам перемогти агресора,

– сказав Філарет.

Наступного дня, 3 квітня, глава УПЦ КП закликав усіх українців попостити один день для перемоги у війні проти Росії.

"Хто може, нехай постить, не їсть цілий день, а хто не може – до обіду. Тим самим ми покажемо, що хочемо перемогти нашого агресора. Ми звертаємося до Бога, щоб він допоміг нам", – пояснив патріарх Філарет.

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