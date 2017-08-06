Філатов розповів про іронію долі у смерті Ірини Бережної

Екс-нардеп "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула на території Євросоюзу, на критиці якого вона будувала свою політичну кар'єру.

5 серпня екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у ДТП у Хорватії. Її доньку з травмами госпіталізували.

Смерть екс-нардепа "Партії регіонів" Ірини Бережної розкрила глибоку проблему. Про це написав мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

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"Безумовно, танцювати на кістках огидно. Але смерть Ірини Бережної, на мій погляд, розкрила набагато глибшу проблему. А саме – відповідність способу життя політика його переконанням і його публічної позиції. Ірина загинула в ЄС, на критиці якого вона будувала свою політичну кар'єру", – підкреслив Філатов.

Міський голова Дніпра вважає, що низько опускатись до того, щоб спочатку публічно лаяти країну-агресора, а потім "ночами грати тихо на балалайці або мотатися на відпочинок в Сочі".

А багато "колишні", вони інші. Клянуть в телевізорах США, а самі стукають на "хунту" американському послу і просять у нього захисту від "політичних переслідувань". Сміються над червоними мереживними трусами, але люблять ходити з крокодилячими сумками "Біркін" по 30 тисяч доларів за штуку. Будьте справжніми і на вашу могилу не будуть плювати. Господь розсудить.

– підкреслив Філатов.

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Нагадаємо, у лікарню хорватського міста Задар за донькою Ірини Бережної прибув її батько, про особу якого нічого невідомо.