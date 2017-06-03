Фільм Навального "Он вам не Димон" отримав найвищий рейтинг на IMDb та "Кинопоиску"

Фільм "Він вам не Дімон" / Скріншот із відео

Фільм "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального "Він вам не Дімон" про корупційні схеми прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва отримав найвищі відмітки на сайтах IMDb та "Кинопоиск".