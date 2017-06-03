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Фільм Навального "Он вам не Димон" отримав найвищий рейтинг на IMDb та "Кинопоиску"

10:23, сьогодні 325 Читать новость на русском
Фільм
Фільм "Він вам не Дімон" / Скріншот із відео

Фільм "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального "Він вам не Дімон" про корупційні схеми прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва отримав найвищі відмітки на сайтах IMDb та "Кинопоиск".

Про це повідомляють "Українські новини".

Так, на американському сайті IMDb фільм отримав понад 900 оцінок. Користувацький рейтинг фільму – 9,8.

Читайте також: Навальний повинен видалити фільм про корупцію Медведєва, – рішення суду

На російському ж сайті "Кинопоиск" розслідування про незаконні багатомільярдні статки прем’єр-міністра Росії набрало 9,7 балів з 10. Таким чином, фільм "Фонду боротьби з корупцією" обійшов навіть такі легендарні стрічки як "Форрест Гамп" та "Зелена миля". Користувачі поставили понад 20 тисяч оцінок.

Нагадаємо, "Фонд боротьби з корупцією", який очолює опозиціонер Олексій Навальний, провів масштабне розслідування та опублікував інформацію про захмарні статки російського прем’єра Дмитра Медведєва.

Відтак, 26 березня по всій Росії пройшли мітинги проти корупції з гаслом #ДимонОтветит.

Згодом Медведєв назвав компромат про його корупцію "нісенітницею і якимись папірцями".

Теги: Новини Росії Корупція Кіно Олексій Навальний Дмитро Медведєв Рейтинги
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