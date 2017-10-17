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Фотофакт: у центр Києва зігнали артилерію

10:23, сьогодні 897 Читать новость на русском
Артилерія у центрі Києва
Артилерія у центрі Києва / Фото: Олександр Гусєв

У Маріїнському парку, що у центрі Києва, помітили артилерійське озброєння. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Олександр Гусєв.

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За його даними, ці гармати будуть давати вітальний залп в зв'язку з державним візитом в Україну президента Мальти Марі-Луїз Колейро Преко.

Як відомо, у Києві переклики центральні вулиці навколо урядового кварталу, у зв’язку із анонсованим акціями протесту.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Зброя
Джерело: 24 Канал
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