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Франція може відмовитися від євро через подругу Путіна

11:19, сьогодні 496 Читать новость на русском
Марін Ле Пен
Марін Ле Пен / Фото з відкритих джерел

Франція може відмовитися від євро і повернутися до національної валюти в разі перемоги на президентських виборах лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Про це повідомляє BBC.

За словами кандидата в президенти, країнам Єврозони слід повернутися до системи валютного кошика ЕКЮ, що існувала в Євросоюзі до введення євро.

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ЕКЮ існувала паралельно з національними валютами. Існування національної валюти паралельно зі спільною валютою ніяк не вплине на повсякденне життя французів,
– пояснила вона.

Як повідомив BBC радник Ле Пен з економічної політики, умови повернення до національної валюти франка будуть детально обговорюватися в разі перемоги "Національного фронту" на виборах.

"Національний фронт", який виступає проти імміграції і скептично налаштований по відношенню до ЄС, набрав 27 % голосів на минулих в грудні минулого року у Франції виборах до місцевих органів влади.

Нагадаємо, президентські вибори у Франції мають пройти цього року в два тури: перший призначений на 23 квітня, другий – на 7 травня.

Теги: Політика Франція
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