Французи почали прямі поставки блакитного палива в Україну

Французька компанія Engie Energy Management з 1 січня почала самостійно постачати природний газ в Україну через територію Польщі.

Про це повідомляє "Укртрансгаз". За даними "Укртрансгазу", за першу декаду вже надійшло 3,9 мільйонів кубометрів компанії. Читайте також: "Нафтогаз" очікує провокації від Росії через різке похолодання Французи обіцяють постачати близько 0,4 мільйона кубометрів газу. Ці обсяги газу будуть імпортуватися з території Польщі. Нагадаємо, в другій декаді грудня 2016 компанією ENGIE були успішно проведені тестові поставки природного газу загальним обсягом 1 тисяча кубічних метрів. Позаминулого року ця ж французька компанія експортувала в Україну близько 3,5 мільярдів газу.

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