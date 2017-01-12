Французи почали прямі поставки блакитного палива в Україну

Французька компанія Engie Energy Management з 1 січня почала самостійно постачати природний газ в Україну через територію Польщі.
Про це повідомляє "Укртрансгаз".
За даними "Укртрансгазу", за першу декаду вже надійшло 3,9 мільйонів кубометрів компанії.
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Французи обіцяють постачати близько 0,4 мільйона кубометрів газу. Ці обсяги газу будуть імпортуватися з території Польщі.
Нагадаємо, в другій декаді грудня 2016 компанією ENGIE були успішно проведені тестові поставки природного газу загальним обсягом 1 тисяча кубічних метрів. Позаминулого року ця ж французька компанія експортувала в Україну близько 3,5 мільярдів газу.
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