Французький будинок моди випустив туфлі на коліщатках: курйозні фото

Дім високої моди у Франції – Saint Laurent, випустив туфлі на коліщатках, замість традиційних платформ та підборів. Їх вже можна побачити на знімках для рекламної компанії осінньої колекції.

Модель такого чудернацького взуття має назву "Anya 100 Patch Pump Roller". Під каблуком та носком туфель розміщені коліщатка, як у популярних у 80-х роках роликових ковзанах. Читайте також: Dior розкрили секрети створення своїх відомих туфель: відео Вартість такої екстремальної пари взуття складе близько 600 доларів. Читайте також: Відомий бренд одягу звинуватили у плагіаті