ФСБ переслідують кримського вченого, який відмовився міняти український паспорт

Ялтинського вченого Гурія Корнільєва російські служби викликають на бесіду через відмову від паспорта РФ.

Про це сам Корнільєв повідомив у Facebook Кримській правозахисній групі. Сама зустріч має відбутись завтра вранці в прикордонному управлінні ФСБ в окупованому Сімферополі.

Гурій Корнільєв є кандидатом біологічних наук. Він висловив свою проукраїнську позицію ще в 2014 році, відмовившись від російського громадянства. Нині ж чоловік має посвідку на проживання.

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Корнільєв був науковим співробітником Нікітського ботанічного саду, але торік влітку його звільнили. Вченому пропонували роботу на материковій Україні, але наразі він не може залишити матір на окупованому півострові.