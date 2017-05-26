G7 повинна продемонструвати єдність щодо конфлікту в Україні, – Туск

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На Сицилії розпочався дводенний саміт Великої сімки. Лідери Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, США, Японії та Канади з'їхалися до маленького містечка Таорміна. До них також приєдналися голови Європейської Ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, які дали перші коментарі щодо агресії Росії та ситуації в Україні.
На порядку денному – широке коло питань: від боротьби з тероризмом, де у лідерів G7 більш-менш однакова позиція, до змін клімату та торгівлі. І саме ці дві теми, вочевидь, викличуть найбільше дискусій. Адже більшість лідерів Великої сімки виступають за захист клімату і вільну торгівлю. Тоді як Дональд Трамп раніше погрожував вийти з паризької кліматичної угоди, а також обіцяв захистити американських виробників.
Говоритимуть на саміті також і про війну в Україні та збереження санкцій проти Кремля.
З часу нашого останнього саміту в Японії ми не побачили нічого, що могло б обґрунтувати зміну нашої політики стосовно санкцій проти Росії. Я очікую, що Велика сімка продемонструє єдність щодо конфлікту в Україні,
– заявив голова Європейської ради Дональд Туск.
Нагадаємо, що саміт Великої сімки відбувається за безпрецедентних заходів безпеки. 7 тисяч силовиків патрулюють вулиці містечка, в якому живе всього 11 тисяч людей. Довкола Таорміни утворено три зони безпеки. Але навіть пропри це, антиглобалісти планують провести низку акцій протесту.
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