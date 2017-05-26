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G7 повинна продемонструвати єдність щодо конфлікту в Україні, – Туск

17:11, сьогодні 131 Читать новость на русском

На Сицилії розпочався дводенний саміт Великої сімки. Лідери Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, США, Японії та Канади з'їхалися до маленького містечка Таорміна. До них також приєдналися голови Європейської Ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, які дали перші коментарі щодо агресії Росії та ситуації в Україні.

На порядку денному – широке коло питань: від боротьби з тероризмом, де у лідерів G7 більш-менш однакова позиція, до змін клімату та торгівлі. І саме ці дві теми, вочевидь, викличуть найбільше дискусій. Адже більшість лідерів Великої сімки виступають за захист клімату і вільну торгівлю. Тоді як Дональд Трамп раніше погрожував вийти з паризької кліматичної угоди, а також обіцяв захистити американських виробників.

Говоритимуть на саміті також і про війну в Україні та збереження санкцій проти Кремля.

З часу нашого останнього саміту в Японії ми не побачили нічого, що могло б обґрунтувати зміну нашої політики стосовно санкцій проти Росії. Я очікую, що Велика сімка продемонструє єдність щодо конфлікту в Україні,
– заявив голова Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, що саміт Великої сімки відбувається за безпрецедентних заходів безпеки. 7 тисяч силовиків патрулюють вулиці містечка, в якому живе всього 11 тисяч людей. Довкола Таорміни утворено три зони безпеки. Але навіть пропри це, антиглобалісти планують провести низку акцій протесту.

Теги: Політика Велика сімка Дональд Туск Санкції
Джерело: 24 Канал
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