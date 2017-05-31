"Газпром" програв суперечку "Нафтогаз-України" у Стокгольмському трибуналі

НАК "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги російської компанії за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Про це з посиланням на держкомпанію повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зустрічні позови "Нафтогазу" і "Газпрому" за контрактом на поставку газу були подані в арбітраж в червні 2014 року, усні слухання були завершені в жовтні 2016 року.

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Станом на початок квітня 2017 року, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за договором купівлі-продажу газу з урахуванням штрафів і відсотків становили близько 45,7 мільярда доларів і 17,9 мільярда доларів відповідно.

Фінансові претензії "Нафтогазу" за контрактом включають в себе відшкодування переплати за газ.

Претензії "Газпрому" – неоплачені рахунки в частині спірної ціни за листопад 2013 - травень 2014 років (2,9 мільярда доларів) і оплата не поставленого газу на вимогу "бери або плати" (42,8 мільярда доларів).

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Без урахування штрафів і відсотків претензії "Газпрому" на кінець травня 2017 року становлять 34,5 мільярда доларів за непоставлений газ на вимогу "бери або плати" та 2,2 мільярда доларів в частині спірної ціни в четвертому кварталі 2013 року і другому кварталі 2014 року.

Вимоги "Нафтогазу" – 14,1 мільярда доларів за переплату за газ, придбаний з 20 травня 2011 року до жовтня 2015 року.