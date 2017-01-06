"Газпром" збільшив транзит газу через Україну

У зв'язку з похолоданням російський "Газпром" змушений був збільшити заявку на транзит газу до Європи.

Таку інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднив керівник прес-служби ПАТ "Укратрансгаз" Максим Білявський.

"До слова, Газпром сьогодні надіслав збільшену заявку на транзит до Європи: 278,9 мільйона кубічних метрів. Звісно, через похолодання", – зазначив він.

Також речник "Трансгазу" додав, що в Україні також збільшено обсяги відбору газу зі сховищ – прогнозований добовий режим 100 мільйонів кубометрів, причім до морозів ця цифра в середньому становила 40-60 мільйонів кубічних метрів.

За його словами, збільшені обсяги – 83% від поточних потужностей підземних сховищ газу. Однак така цифра є достатньою для покриття потреб українських споживачів.

"Усі замовлення країн-імпортерів виконуються у повному обсязі", – резюмував Білявський.

Читайте також: У Росії повідомили, коли Україна отримає газ