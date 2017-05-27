Генпрокуратура розпочала ще одну справу проти компанії Дмитра Фірташа

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Генеральна прокуратура почала розслідування щодо безкоштовної передачі газових мереж приватній компанії "Газтек", яку пов‘язують із Дмитром Фірташем.
Олігарх зараз перебуває в Австрії, яку не може покинути до вироку суду. Але це не заважає йому контролювати два десятки облгазів в Україні, а тепер ще й газові мережі.
Передавати приватній компанії державні трубопроводи уряд не мав права, вважають у Генпрокуратурі.
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Нагадаємо, навесні утримання газових мереж намагалися перекласти на населення введенням спеціальної абонплати. Однак після скандалу Національна комісія з енергетики запровадження абонплати тимчасово призупинила.
Про те, кому належать газові мережі в Україні і хто за що має платити – дивіться за посиланням.