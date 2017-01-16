Геращенко озвучила прогрес переговорів у Мінську

У понеділок, 16 грудня, Тристороння контактна група зібралась на своє перше засідання у 2017 році.

Представник України в гуманітарній підгрупі, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, які пройшли сьогоднішні переговори.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко констатувала, що попри домовленості звільнення заручників зі сторони проросійських бойовиків досі заблоковане.

Попри обіцянку до новорічних свят відпустити підлітків, яких звинуватили в диверсії, ОРДО й досі тримає неповнолітніх в тюрмі, це і є ціна слова бойовиків. Попри заклик лідерів нормандського формату і ТКГ звільнити до нового року заручників і жест доброї волі з боку української сторони й одностронню передачу 15 осіб, звільнення заручників й надалі заблоковане,

– повідомила вона.

Геращенко обурилась, що зараз бойовики наполягають на негайній амністії і передачі їм приблизно 700 посібників, а вони натомість готові звільнити лише 50 полонених українців.

18 січня за ініціативою української сторони відбудеться скайп-конференція за участі представника Леоніда Кучми та представника ОБСЄ в Тимчасовій контактній групі Мартіна Сайдіка.

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