Геращенко розповіла, як ставиться до святкування 8 березня

8 березня є днем солідарності, днем боротьби за рівні права і можливості.

Про це перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

"Я і мої колежанки вважаємо 8 березня не святом, а днем солідарності, боротьби за рівні права і можливості. Тому дякую всім, хто поділяє наші погляди. Вітання не приймаю, подарунки теж і прошу не вітати. А за квіти дякую. Це ж не до 8 березня, а просто квіти, так, сподіваюся. Квіти від друзів і подруг доречні 365 днів на рік", – йдеться у дописі.

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