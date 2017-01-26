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Гілларі Клінтон замислилася про кар'єру на телебаченні

23:44, 25 січня 120 Читать новость на русском
Гілларі Клінтон
Гілларі Клінтон / Getty Images

Екс-кандидат у президенти США Гілларі Клінтон розглядає ідею стати ведучою телевізійної передачі, присвяченій актуальним проблемам сучасності, і навіть планує запрошувати до себе в студію світових лідерів і мислителів.

Про це повідомив ведучий колонки в журналі Townhall Ед Клейн.

"Вона дуже серйозно говорить про ідею власного телевізійного шоу. У якості ведучої вона обговорюватиме щоденні теми з прогресивного погляду, запрошуватиме найцікавіших гостей, братиме інтерв'ю у світових лідерів і прогресивно мислячих людей", – наводить Клейн слова свого співрозмовника в оточенні Клінтон.

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Теги: США Політика Гілларі Клінтон
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