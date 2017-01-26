Гілларі Клінтон замислилася про кар'єру на телебаченні

Екс-кандидат у президенти США Гілларі Клінтон розглядає ідею стати ведучою телевізійної передачі, присвяченій актуальним проблемам сучасності, і навіть планує запрошувати до себе в студію світових лідерів і мислителів.

Про це повідомив ведучий колонки в журналі Townhall Ед Клейн. "Вона дуже серйозно говорить про ідею власного телевізійного шоу. У якості ведучої вона обговорюватиме щоденні теми з прогресивного погляду, запрошуватиме найцікавіших гостей, братиме інтерв'ю у світових лідерів і прогресивно мислячих людей", – наводить Клейн слова свого співрозмовника в оточенні Клінтон. Читайте також: Путін мстить Клінтон, – The Week