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Глобальне потепління може знищити одне із найкрасивіших явищ природи

14:19, сьогодні 635 Читать новость на русском
Великий бар'єрний риф може зникнути
Великий бар'єрний риф може зникнути / vmireinteresnogo.com

Через глобальне потепління Великий бар'єрний риф може повністю зникнути.

Про це йдеться в наукові роботі у журналі Nature.

Вже кілька років коралові рифи знебарвлюються, а отже відмирають. Відбувається це через мікроорганізми та кольорові водорості, які існують безпосередньо в поліпапах коралів. Вчені називають їх зооксантеллами.

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Через глобальнее потепління корали піддаються стресу, тож ці організми просто покидають риф. Таке відбувається також під час різноманітних стихійний лих. В результаті кольорові корали стають білими.

via GIPHY

Процес знебарвлення триває вже кілька років і науковці роблять невтішні прогнози. Якщо людство не зможе зупинити глобальне потепління, то коралові рифи можуть зникнути.

Якщо ж таки вдастся сповільнити глобальне потепління чи загалом його зупинити, то на відновлення кораловим поліпам потрібно щорнайменше 10 років.

Теги: LifeStyle екологія наука
Джерело: 24 Канал
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