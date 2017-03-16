Глобальне потепління може знищити одне із найкрасивіших явищ природи

Через глобальне потепління Великий бар'єрний риф може повністю зникнути.

Про це йдеться в наукові роботі у журналі Nature.

Вже кілька років коралові рифи знебарвлюються, а отже відмирають. Відбувається це через мікроорганізми та кольорові водорості, які існують безпосередньо в поліпапах коралів. Вчені називають їх зооксантеллами.

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Через глобальнее потепління корали піддаються стресу, тож ці організми просто покидають риф. Таке відбувається також під час різноманітних стихійний лих. В результаті кольорові корали стають білими.

Процес знебарвлення триває вже кілька років і науковці роблять невтішні прогнози. Якщо людство не зможе зупинити глобальне потепління, то коралові рифи можуть зникнути.

Якщо ж таки вдастся сповільнити глобальне потепління чи загалом його зупинити, то на відновлення кораловим поліпам потрібно щорнайменше 10 років.